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Wabash National Aktie 984024 / US9295661071

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16.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Wabash National vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Wabash National
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Wabash National wird voraussichtlich am 01.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,36 USD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 16,24 Prozent auf 319,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 380,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,488 USD, während im vorherigen Jahr noch 5,07 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,54 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,54 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch