Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Vulcan Materials mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Vulcan Materials öffnet voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 19 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,90 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Vulcan Materials 2,82 USD je Aktie eingenommen.
16 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,68 Prozent auf 2,25 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
23 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,94 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 8,11 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 8,13 Milliarden USD, gegenüber 7,94 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Vulcan Materials Co.
Analysen zu Vulcan Materials Co.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: US-Börsen fallen -- SMI und DAX schliessen fester -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich zur Wochenmitte fester. Der Dow bewegt sich tiefer. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch vorwiegend nach unten.