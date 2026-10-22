VTEX Registered a Aktie 112395399 / KYG9470A1022
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: VTEX Registered A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
VTEX Registered A stellt voraussichtlich am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,053 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte VTEX Registered A 0,030 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 63,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 59,6 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,207 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,110 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 263,2 Millionen USD, gegenüber 240,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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