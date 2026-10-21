Erste Schätzungen: VSE veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

VSE äussert sich voraussichtlich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 1,75 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 512,2 Millionen USD – ein Plus von 81,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem VSE 282,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,60 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,550 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,81 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,11 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch