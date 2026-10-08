Volvo AB Aktie 613302 / SE0000115420
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Volvo (A) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Volvo (A) wird voraussichtlich am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
11 Analysten schätzen, dass Volvo (A) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,54 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,71 SEK je Aktie erwirtschaftet.
14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 110,69 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Volvo (A) für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 124,68 Milliarden SEK aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 21,56 SEK, gegenüber 16,94 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 502,13 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 479,18 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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