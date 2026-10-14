Erste Schätzungen: Volkswagen (VW) vz gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Volkswagen (VW) vz öffnet voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 5,26 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Verlust von -0,960 EUR je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 77,72 Milliarden EUR – ein Minus von 3,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 80,31 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 16,28 EUR je Aktie, gegenüber 13,35 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 20 Analysten durchschnittlich auf 319,29 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 321,91 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch