Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Volkswagen (VW) St gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Volkswagen (VW) St stellt voraussichtlich am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 4,45 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) St -0,960 EUR je Aktie verloren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Volkswagen (VW) St in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,40 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 78,38 Milliarden EUR im Vergleich zu 80,31 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,13 EUR, während im vorherigen Jahr noch 13,29 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 319,98 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 321,91 Milliarden EUR waren.
Redaktion finanzen.ch
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