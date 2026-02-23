Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Erste Schätzungen: Volkswagen (VW) St gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Volkswagen (VW) St öffnet voraussichtlich am 10.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 5,10 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 6,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 2,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 85,25 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 87,38 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,42 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 21,36 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 324,65 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 324,66 Milliarden EUR waren.

