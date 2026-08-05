Viva Wine Group AB Registered Shs Aktie 115151109 / SE0017084361
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Viva Wine Group Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Viva Wine Group Registered wird voraussichtlich am 20.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,610 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,500 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 21,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,34 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Viva Wine Group Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,63 Milliarden SEK aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,66 SEK im Vergleich zu 2,32 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 6,39 Milliarden SEK, gegenüber 5,50 Milliarden SEK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Viva Wine Group AB Registered Shs
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: Viva Wine Group Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Viva Wine Group Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Viva Wine Group Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: Viva Wine Group Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Viva Wine Group AB Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.