Vistra Energy Aktie 34531961 / US92840M1027
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Vistra Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Vistra Energy wird sich voraussichtlich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,71 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Vistra Energy 1,75 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 24,34 Prozent auf 6,69 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Vistra Energy noch 5,38 Milliarden USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,68 USD, gegenüber 2,18 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 22,30 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 16,97 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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