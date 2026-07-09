Visteon Aktie 11811243 / US92839U2069
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09.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Visteon gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Visteon stellt voraussichtlich am 23.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,21 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 955,7 Millionen USD – ein Minus von 1,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visteon 969,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 8,63 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 7,28 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,79 Milliarden USD, gegenüber 3,77 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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