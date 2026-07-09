Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’174 -1.3%  SPI 19’932 -1.3%  Dow 52’348 -1.1%  DAX 24’897 -2.2%  Euro 0.9228 0.0%  EStoxx50 6’205 -1.8%  Gold 4’078 -0.7%  Bitcoin 50’230 -1.9%  Dollar 0.8082 0.0%  Öl 79.5 4.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Partners Group2460882UBS24476758Nestlé3886335Lonza1384101Novartis1200526Logitech2575132Alcon43249246Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Erste Schätzungen: Volkswagen (VW) vz vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Erste Schätzungen: T-Mobile US legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Erste Schätzungen: American Express präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Wie LVMH-Chef Bernard Arnault zu einem der reichsten Menschen der Welt wurde
Karriere-Schub: So geht richtiges Netzwerken
Suche...
Plus500 Depot

Visteon Aktie 11811243 / US92839U2069

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Visteon gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Visteon
82.38 CHF -3.04%
Kaufen Verkaufen

Visteon stellt voraussichtlich am 23.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,21 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 955,7 Millionen USD – ein Minus von 1,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visteon 969,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 8,63 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 7,28 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,79 Milliarden USD, gegenüber 3,77 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Gold: Kollektiver Irrtum?

Die Aussicht auf eine straffere US-Geldpolitik lastete in den vergangenen Monaten auf dem Goldpreis - sollte sich diese Perspektive als falsch erweisen, könnte das Edelmetall einen Rebound erleben.

Weiterlesen!