Erste Schätzungen: Visional,Inc Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Visional,Inc Registered wird voraussichtlich am 10.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 91,45 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 84,69 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 23,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 26,40 Milliarden JPY gegenüber 21,31 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 428,30 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 400,76 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 99,49 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 80,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch