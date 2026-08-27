Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’387 -1.1%  SPI 20’266 -0.8%  Dow 53’611 0.3%  DAX 26’356 0.3%  Euro 0.9365 -0.2%  EStoxx50 6’423 -0.7%  Gold 4’604 0.2%  Bitcoin 64’613 1.5%  Dollar 0.8038 -0.1%  Öl 88.8 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758NVIDIA994529Nestlé3886335Roche149905998Stadler Rail217818Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
MindMaze-Aktie zweistellig höher: Noch im Verlust, aber riesiges Potenzial
Accelleron-Aktie sackt dennoch ab: Starkes Halbjahr bringt Prognose-Upgrade
Buffetts Kernsparte schwächelt - Was das für Berkshire-Anleger bedeutet
Roche-Aktie schwächelt: US-Zulassung für erweiterten Einsatz von HER2-Krebstests erhalten
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Suche...

Visional Aktie 110623396 / JP3800270005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.08.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Visional,Inc Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Visional
9274.00 JPY 0.43%
Kaufen Verkaufen

Visional,Inc Registered wird voraussichtlich am 10.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 91,45 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 84,69 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 23,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 26,40 Milliarden JPY gegenüber 21,31 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 428,30 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 400,76 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 99,49 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 80,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!