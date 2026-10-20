Vishay Intertechnology Aktie 983711 / US9282981086
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Vishay Intertechnology stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Vishay Intertechnology veröffentlicht voraussichtlich am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,287 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Vishay Intertechnology -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 22,09 Prozent auf 965,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Vishay Intertechnology noch 790,6 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,853 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,070 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,71 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,07 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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