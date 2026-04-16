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Virtus Investment Partners Aktie 4923320 / US92828Q1094

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16.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Virtus Investment Partners gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Virtus Investment Partners
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Virtus Investment Partners wird voraussichtlich am 01.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 5,08 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 25,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,05 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Virtus Investment Partners nach der Prognose von 1 Analyst 183,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 12,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 209,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 24,27 USD, gegenüber 19,97 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 759,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 830,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’086.44 13.68 BLPSVU
Short 14’587.09 8.97 SSTBFU
SMI-Kurs: 13’219.58 15.04.2026 17:31:43
Long 12’690.59 19.23 SKPBQU
Long 12’421.42 13.90 S9OBOU
Long 11’880.64 8.91 S69BTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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