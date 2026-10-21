Viridian Therapeutics Aktie 59524505 / US92790C1045
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Viridian Therapeutics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Viridian Therapeutics wird voraussichtlich am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,015 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,340 USD je Aktie erzielt worden.
14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,7 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 93,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -3,926 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -3,320 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 24,4 Millionen USD, gegenüber 70,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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