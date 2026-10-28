Erste Schätzungen: Vinci Partners Investments legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vinci Partners Investments lädt voraussichtlich am 12.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,11 BRL gegenüber 0,140 USD im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 289,6 Millionen BRL erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 44,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,95 BRL je Aktie, gegenüber 0,610 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 1,14 Milliarden BRL fest. Im Vorjahr waren noch 175,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch