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Vinci Partners Investments Aktie 59239503 / KYG9451V1095

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28.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Vinci Partners Investments legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vinci Partners Investments
9.01 USD -1.64%
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Vinci Partners Investments lädt voraussichtlich am 12.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,11 BRL gegenüber 0,140 USD im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 289,6 Millionen BRL erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 44,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,95 BRL je Aktie, gegenüber 0,610 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 1,14 Milliarden BRL fest. Im Vorjahr waren noch 175,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

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Short 16’089.03 8.87 S0B82U
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Long 13’668.55 13.72 S2BY4U
Long 13’097.42 8.95 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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