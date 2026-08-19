Victoria's Secret Aktie 112661844 / US9264001028
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19.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Victorias Secret legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Victorias Secret stellt voraussichtlich am 03.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Victorias Secret im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,772 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,200 USD je Aktie gewesen.
Victorias Secret soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,62 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,66 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,93 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,14 Milliarden USD, gegenüber 6,55 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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