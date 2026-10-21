Erste Schätzungen: Vicore Pharma präsentiert Quartalsergebnisse

Vicore Pharma wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,513 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,480 SEK je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 36,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 0,8 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,0 Millionen SEK aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,845 SEK, wohingegen im Vorjahr noch -1,990 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,5 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,8 Millionen SEK waren.

Redaktion finanzen.ch