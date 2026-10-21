Vicore Pharma Aktie 158366281 / US92581R1041
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Vicore Pharma gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Vicore Pharma lässt sich voraussichtlich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Vicore Pharma die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,532 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Vicore Pharma noch -0,500 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 37,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 0,1 Millionen USD gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,920 USD, gegenüber -2,030 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 0,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,4 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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21.10.26
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