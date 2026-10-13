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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: VICI Properties legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
VICI Properties wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,720 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,710 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 15 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,06 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 5,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte VICI Properties einen Umsatz von 1,01 Milliarden USD eingefahren.
9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,76 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,61 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,20 Milliarden USD, gegenüber 4,01 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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