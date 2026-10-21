Viavi Solutions Aktie 29031946 / US9255501051
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Viavi Solutions öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Viavi Solutions stellt voraussichtlich am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,406 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Viavi Solutions noch -0,100 USD je Aktie verloren.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 455,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 52,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Viavi Solutions einen Umsatz von 299,1 Millionen USD eingefahren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,130 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,89 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,52 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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