Erste Schätzungen: Viatris zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Viatris gibt voraussichtlich am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,643 USD gegenüber -0,110 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,80 Milliarden USD gegenüber 3,76 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,52 USD, gegenüber -3,000 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 14,79 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 14,29 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch