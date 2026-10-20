Viad Aktie 1886557 / US92552R4065
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Viad stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Viad öffnet voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,98 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 14,62 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,60 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite soll Viad 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 247,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Viad 241,0 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,81 USD im Vergleich zu 0,800 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 486,8 Millionen USD, gegenüber 452,4 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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