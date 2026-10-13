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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: VF stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
VF wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
21 Analysten schätzen im Schnitt, dass VF im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,530 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,480 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 20 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,66 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 4,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,80 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,07 USD im Vergleich zu 0,640 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 9,49 Milliarden USD, gegenüber 9,60 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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