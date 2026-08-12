Erste Schätzungen: Verve Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Verve Group veröffentlicht voraussichtlich am 27.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,263 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Verve Group einen Gewinn von 0,000 SEK je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Verve Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,73 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 48,62 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,38 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,000 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,56 Milliarden SEK, gegenüber 6,10 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch