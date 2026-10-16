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16.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Verra Mobility A präsentiert Quartalsergebnisse

Verra Mobility a
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Verra Mobility A veröffentlicht voraussichtlich am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,263 USD. Das entspräche einer Verringerung von 9,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,290 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Verra Mobility A mit einem Umsatz von insgesamt 240,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 261,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,16 Prozent verringert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,14 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,850 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 962,1 Millionen USD, gegenüber 979,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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