VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie 2731349 / DE000A0JL9W6
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09.09.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: VERBIO Vereinigte BioEnergie stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
VERBIO Vereinigte BioEnergie wird voraussichtlich am 24.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,870 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte VERBIO Vereinigte BioEnergie -1,530 EUR je Aktie verloren.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 30,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 564,0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 433,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,899 EUR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -2,170 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 1,78 Milliarden EUR, gegenüber 1,58 Milliarden EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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