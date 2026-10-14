Erste Schätzungen: Veralto legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Veralto wird sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,09 USD je Aktie gegenüber 0,950 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Plus von 6,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,50 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,40 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,39 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,76 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,91 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 5,50 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch