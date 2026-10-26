|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Venture Global A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Venture Global A wird voraussichtlich am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 15 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,509 USD. Dies würde einem Zuwachs von 182,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Venture Global A 0,180 USD je Aktie vermeldete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Venture Global A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 4,70 Milliarden USD im Vergleich zu 3,33 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,77 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,920 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 18,87 Milliarden USD, gegenüber 13,77 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Venture Global Inc Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Venture Global A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
10.08.26
|Ausblick: Venture Global A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: Venture Global A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: Venture Global A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: Venture Global A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Venture Global Inc Registered Shs -A-
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: Asiens Börsen uneins
An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.