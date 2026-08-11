Veeva System a Aktie 22346723 / US9224751084
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11.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Veeva Systems A legt Quartalsergebnis vor
Veeva Systems A äussert sich voraussichtlich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS gehen 26 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,22 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Veeva Systems A noch 1,19 USD je Aktie eingenommen.
23 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 905,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 14,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 789,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 27 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 9,06 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 5,44 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 25 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,65 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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