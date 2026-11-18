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18.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Veeva Systems A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Veeva Systems A wird voraussichtlich am 03.12.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.10.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 26 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,34 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Veeva Systems A 1,40 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 23 Analysten ein Plus von 15,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 935,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 811,2 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,24 USD, während im vorherigen Jahr noch 5,44 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,69 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,20 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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