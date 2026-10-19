Varonis Systems Aktie 22677089 / US9222801022
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Varonis Systems legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Varonis Systems präsentiert in der voraussichtlich am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
22 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,025 USD gegenüber -0,260 USD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Varonis Systems nach den Prognosen von 20 Analysten 186,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 15,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 161,6 Millionen USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 22 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,149 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,130 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 737,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 622,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Varonis Systems Inc
|
06:21
|Erste Schätzungen: Varonis Systems legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: Varonis Systems veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: Varonis Systems stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Varonis Systems Inc
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.