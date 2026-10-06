Var Energi ASA Registered Shs Aktie 116566768 / NO0011202772
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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Var Energi ASA Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Var Energi ASA Registered lädt voraussichtlich am 21.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,175 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,540 NOK erwirtschaftet worden.
Laut einer Schätzung von 12 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 3,38 Milliarden USD betragen, verglichen mit 21,36 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,760 USD im Vergleich zu 2,99 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 13,29 Milliarden USD, gegenüber 82,72 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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