Erste Schätzungen: Vanchip Tianjin Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Vanchip Tianjin Technology A wird voraussichtlich am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,110 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 CNY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Vanchip Tianjin Technology A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,63 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 673,8 Millionen CNY im Vergleich zu 572,8 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,100 CNY im Vergleich zu 0,100 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 2,52 Milliarden CNY, gegenüber 2,31 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch