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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Valneva veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Valneva lädt voraussichtlich am 12.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Valneva für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,086 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,260 EUR je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 38,3 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 30,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Valneva einen Umsatz von 29,4 Millionen EUR eingefahren.
8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,452 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,680 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 151,7 Millionen EUR, gegenüber 174,7 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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