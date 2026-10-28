Erste Schätzungen: Valneva veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Valneva lädt voraussichtlich am 12.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Valneva für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,086 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,260 EUR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 38,3 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 30,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Valneva einen Umsatz von 29,4 Millionen EUR eingefahren.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,452 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,680 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 151,7 Millionen EUR, gegenüber 174,7 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch