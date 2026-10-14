Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Vale SA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Vale SA wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,13 BRL gegenüber 3,42 BRL im Vorjahresquartal.
10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 5,26 Prozent auf 53,72 Milliarden BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 56,70 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,79 BRL im Vergleich zu 3,24 BRL im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 210,07 Milliarden BRL, gegenüber 213,60 Milliarden BRL ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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