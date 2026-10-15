Erste Schätzungen: Vale öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vale lädt voraussichtlich am 29.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,415 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,630 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 1,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 10,51 Milliarden USD gegenüber 10,41 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,72 USD, gegenüber 0,580 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 21 Analysten auf durchschnittlich 41,21 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 38,23 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch