Erste Schätzungen: Vaisala O A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Vaisala O A wird voraussichtlich am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,658 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 29,02 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,510 EUR je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 154,0 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Vaisala O A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 162,6 Millionen EUR aus.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,08 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,65 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 626,4 Millionen EUR, gegenüber 596,9 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch