Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’775 0.3%  SPI 19’454 0.2%  Dow 52’573 1.0%  DAX 25’569 0.8%  Euro 0.9465 0.2%  EStoxx50 6’325 0.9%  Gold 4’348 0.7%  Bitcoin 63’082 1.1%  Dollar 0.8165 0.0%  Öl 103.9 -3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ETF-Anlagen: Was man über ein "Pantoffel-Portfolio" wissen muss
Morgan Stanley traut Amazon-Aktie bis zu 500 US-Dollar zu
Trotz Marktdruck im Aufwind: Sieben Wachstumswerte wie Eli Lilly und Zebra überzeugen
Gold, Öl & Co. in KW 37: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Anthropic vor dem Börsengang: Diese Chancen und Risiken erwarten Anleger beim möglichen Rekord-IPO
Suche...
Plus500 Depot

Vail Resorts Aktie 584288 / US91879Q1094

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.09.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Vail Resorts stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Vail Resorts
114.20 CHF 6.27%
Kaufen Verkaufen

Vail Resorts wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 28.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.07.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -5,229 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -5,080 USD je Aktie vermeldet.

10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 271,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 275,6 Millionen USD aus.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,32 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 7,53 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 2,84 Milliarden USD, gegenüber 2,96 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!