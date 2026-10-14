V-Guard Industries Aktie 33611082 / INE951I01027
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: V-Guard Industries legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
V-Guard Industries wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,98 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,49 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll V-Guard Industries 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 15,80 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 17,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte V-Guard Industries 13,41 Milliarden INR umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,78 INR, während im vorherigen Jahr noch 7,03 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 69,00 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 59,56 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.ch
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