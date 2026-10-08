USCB Financial a Aktie 115755365 / US90355N1019
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: USCB Financial A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
USCB Financial A präsentiert voraussichtlich am 22.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,555 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,450 USD erwirtschaftet worden.
4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 29,2 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 29,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 41,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,09 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,33 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 113,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 152,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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