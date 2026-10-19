USA Compression Partners LP Partnership Units Aktie 20434352 / US90290N1090
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: USA Compression Partners LP Partnership Units stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
USA Compression Partners LP Partnership Units gibt voraussichtlich am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,320 USD je Aktie gegenüber 0,260 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll USA Compression Partners LP Partnership Units 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 348,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 39,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte USA Compression Partners LP Partnership Units 250,3 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,28 USD im Vergleich zu 0,850 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,38 Milliarden USD, gegenüber 998,1 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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