U.S. Bancorp Aktie 1201389 / US9029733048
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30.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: US Bancorp gewährt Anlegern Blick in die Bücher
US Bancorp wird voraussichtlich am 15.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
19 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,31 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 7,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,22 USD erwirtschaftet wurden.
16 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 28,42 Prozent auf 7,98 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
22 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,23 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,62 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 31,00 Milliarden USD, gegenüber 42,23 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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