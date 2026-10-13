Urban Edge Properties When Issued Aktie 26531177 / US91704F1049
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Urban Edge Properties When Issued präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Urban Edge Properties When Issued lädt voraussichtlich am 28.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,117 USD. Das entspräche einer Verringerung von 2,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,120 USD erwirtschaftet wurden.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 120,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 120,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,515 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,740 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 489,0 Millionen USD, gegenüber 471,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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