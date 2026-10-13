UPM-Kymmene Aktie 49242071 / US9154362084
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: UPM-Kymmene stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
UPM-Kymmene äussert sich voraussichtlich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,322 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 705,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Minus von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,65 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,69 Milliarden USD umgesetzt.
Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,59 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,03 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 10,84 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 10,86 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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