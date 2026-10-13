Univest Aktie 982300 / US9152711001
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Univest legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Univest wird voraussichtlich am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten schätzen, dass Univest für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,977 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,890 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Univest in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 31,00 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 90,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 131,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,81 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,13 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 354,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 517,1 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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