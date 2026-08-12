Universal Scientific Industrial Aktie 14802981 / CNE100001BZ8
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12.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Universal Scientific Industrial (Shanghai) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Universal Scientific Industrial (Shanghai) veröffentlicht voraussichtlich am 27.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,170 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 21,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,140 CNY erwirtschaftet wurden.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent auf 13,99 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,57 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,947 CNY, gegenüber 0,850 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 69,14 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 59,17 Milliarden CNY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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