Erste Schätzungen: Universal Display legt Quartalsergebnis vor

Universal Display wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,13 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 22,83 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,920 USD je Aktie erzielt worden waren.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 16,55 Prozent auf 162,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 139,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,19 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,08 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 630,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 650,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch