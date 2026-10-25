Erste Schätzungen: Uniti Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Uniti Group wird voraussichtlich am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,583 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,92 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Uniti Group nach den Prognosen von 6 Analysten 855,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 18,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 722,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,985 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,87 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 3,66 Milliarden USD, gegenüber 2,23 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch