UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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28.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: UnitedHealth stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
UnitedHealth äussert sich voraussichtlich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 25 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 4,12 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 20 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 111,31 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 1,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113,16 Milliarden USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 19,95 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 13,23 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 24 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 446,01 Milliarden USD, gegenüber 447,57 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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